Уничтожили 5 танков за одно сражение: украинские десантники эффектно отразили наступление оккупантов. Видео

Десантники 79-й ДШВ во время одного боя в Донецкой области уничтожили 5 танков, 4 боевых машины пехоты и 20 вражеских пехотинцев. Россияне пытались добиться эффекта неожиданности, однако наша разведка вовремя заметила выдвижение вражеской техники.

После этого артиллерия открыла огонь по противнику. Соответствующее видео опубликовали в Facebook 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Николаев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отмечается, что для маскировки враг применил дым и начал штурм с рассветом. Однако, когда оккупанты подошли на необходимое расстояние, наши противотанкисты огнем из ПТРК накрыли технику россиян. Кроме того, в этом бою десантники применили дроны-камикадзе и БПЛА со сбросами.

Видео дня

Напомним, также спецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало видеоотражение российского штурма на Купянском направлении. На кадрах, ярко демонстрирующих жестокие реалии войны, – перестрелки, кровь, вражеская техника и земля, устланная телами оккупантов.

Начальник штаба Kraken Константин Немичев рассказал, что населенные пункты, которые обороняли военные, они уже освобождали год назад. Поэтому наши бойцы все знают на шаг вперед и устроили захватчикам "неожиданность".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВСУ показали эффектное уничтожение российских оккупантов под поселком Белогоровка в Луганской области. Захватчики пытались маскироваться под окружающую среду и прятаться в блиндажах, но не смогли спастись от пристального глаза наших сил обороны.

– В британской разведке отметили, что РФ бросает в бой на Авдеевском направлении огромное количество живой силы и техники. Однако тактика мясных штурмов привела к увеличению их потерь на 90%.