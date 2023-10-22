Не оставляют врагу никакого шанса: в 'Кракене' показали, как отразили штурм на Купянском направлении. Видео

Cпецподразделение ГУР Минобороны Kraken показало видео отражения российского штурма на Купянском направлении. На кадрах, ярко демонстрирующих жестокие реалии войны, – перестрелки, кровь, вражеская техника и земля, устланная телами оккупантов.

Бойцы отметили, что эти кадры ярко демонстрируют тактику мясных штурмов противника и его "эффективность". Их опубликовали в Telegram-канале и на YouTube Kraken (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

К сожалению, наши бойцы тоже не вышли из боя невредимыми – на видео попало оказание помощи раненому военному.

Обнародованные бойцами кадры также прокомментировал начальник штаба Кракен Константин Немичев. Он отметил, что населенные пункты, которые обороняли военные, они уже освобождали год назад. На прорыв линии обороны на этом направлении россияне бросили много сил, однако наши бойцы знают все на шаг вперед.

Видео дня

"Поэтому сделали большую неожиданность для них. В этом секторе Силы обороны Украины сравняли с землей более полка свиней и много техники", – подчеркнул начальник штаба.

В то же время, он добавил, что недооценивать противника все равно нельзя, поскольку у него большой человеческий потенциал.

"Надо готовиться и выдержать это давление!" – прокомментировал Немичев.

Напомним, в ВСУ рассказали, что утро 22 октября на Купянском направлении фронта началось громко. Оккупанты не оставляют намерений перейти реку Оскол и захватить села на правом берегу, однако получают отпор от Сил обороны Украины.

Украинские защитники активно используют FPV-дроны, чтобы не позволить врагу подтянуть технику к линии столкновения и чтобы небольшие группы пехоты оккупантов не смогли усилить передний край и пойти на штурмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британская разведка сообщила, что Россия бросает в бой на Авдеевском направлении огромное количество живой силы и техники. Однако тактика мясных штурмов привела к увеличению их потерь на 90%.

– The Wall Street Journal сообщила, что с начала ставшего его центром контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении Россия понесла пятикратные потери по сравнению с нашей армией. РФ потеряла 92 орудия, тогда как Украина – всего 19.