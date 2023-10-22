Оккупанты хотят перейти реку Оскол и захватить села, Силы обороны дают отпор – 14 ОМБ

Утро 22 октября на Купянском направлении фронта началось громко. Оккупанты не оставляют намерений перейти реку Оскол и захватить села на правом берегу, однако получают отпор от Сил обороны Украины.

Об этом рассказала начальница службы по связям с общественностью 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Надежда Замрига. "Артиллерийские и минометные обстрелы продолжаются. Враг не оставляет своих намерений перейти реку Оскол, захватить села с правой стороны", – сказала она в эфире телемарафона.

По ее словам, украинские защитники активно используют FPV-дроны, чтобы не позволить врагу подтянуть технику к линии столкновения и чтобы небольшие группы пехоты оккупантов не смогли усилить передний край и пойти на штурмы.

Видео дня

Военные РФ планируют штурмы не слишком профессионально, но "не стоит их недооценивать", отметила Надежда Замрыга.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, на Купянском направлении защитники накануне отбили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Надии.

– Ранее в британской разведке отметили, что оккупанты значительно усилили атаки в направлении Купянска и Лимана, пытаясь продвинуться к реке Оскол и создать буферную зону вокруг захваченных территорий Луганщины.

– В ВСУ рассказали, что противник под Купянском бросает в "мясные штурмы" по 50-100 человек, что создает достаточно напряженную ситуацию для воинов Сил обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!