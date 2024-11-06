Отправили 'волонтеров': оккупанты решили 'переделать' мариупольский храм, вошедший в Книгу рекордов Украины. Фото

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики решили "переделать" под вкус РПЦ храм, вошедший в Книгу рекордов Украины. Речь идет о единственном в мире соборе, полностью оформленном петриковской росписью.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет. В официальном украинском органе самоуправления отметили, что для этого враг завез в город так называемых волонтеров-религиозников.

Уникальный мариупольский храм святого Петра Могилы и собор Успения Пресвятой Богородицы расположен в Приморском районе города и по форме напоминает корабль. Стены здания украшают 500 метров росписи из голубых цветов с желтыми серединками.

Цвет росписи – не только цвет флага, ведь голубой – это также цвет моря и Богородицы, в честь которой названа верхняя часть храма. Эту роспись петриковкой выполнила львовский мастер Ольга Черемушкина. До полномасштабного российского вторжения здание восстанавливали волонтеры на средства меценатов.

"Теперь оккупанты решили "привести храм в соответствие канонам РПЦ". Для этого в город отправили "православных волонтеров". Они будут менять отделку здания", – говорится в сообщении.

В горсовете добавили, что во время блокады войсками РФ Мариуполя, в 2022 году, храм стал убежищем для мирных жителей. После захвата города туда приехала комиссия из РПЦ, которая заявила, что отделка здания "не отвечает требованиям российской церкви" и все это надо переделать.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мариуполе россияне в одной из школ уничтожили монументальные панно. Была разрушена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений), созданная художниками Сергеем Баранником и Ахметом Фатхи.

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