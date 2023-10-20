'Отправят меня обратно, таким, как есть': раненый оккупант пожаловался на работу ВВК в армии РФ. Перехват

Раненый военный армии РФ пожаловался на работу военно-врачебных комиссий страны-агрессора. Он заявил, что на фронт отправляют "косых, хромых и слепых" и после лечения сам он не намерен возвращаться на службу.

Перехват телефонного разговора раненого оккупанта обнародовала пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ходе беседы российский военный рассказал о лечении после ранений (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Жив-здоров, лежу в больнице. Ничего, глаз вчера закапали, сделали снимки рук, плеча, всего вот этого. Да-да, есть осколки. Один осколок зашел выше колена, сантиметров 20-25 прошел по телу и остановился вот тут, недалеко от паха, ну, в ноге", – рассказал он своей собеседнице.

По словам раненого, теперь ему необходимо извлечь осколки, а в целом "прогнозы неутешительные".

"Глаз левый как видит, так и будет видеть, правый нормально. А сетчатка удалена. Они сказали, на глаз ничего не смогут сделать, а в ушах, вот эти перепонки, – через полгода операция. Кто меня тут полгода будет держать. Наверное, сейчас подостают все, что там дальше будут делать, не знаю", – сказал военный РФ.

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Он добавил, что после лечения не намерен возвращаться на службу в армию страны-агрессора и будет добиваться этого через суд.

"Как только меня выпустят, найму адвоката и буду пробовать комиссоваться. Эти п***ры, б***ь, отправят такой, какой я есть, туда. С автоматом ходить, пока меня не пристрелят полностью. Они сейчас не смотрят – косой, хромой, слепой. А нас не выпускают вообще никуда. Это показательный госпиталь, сюда и Путин приезжал", – рассказал раненый захватчик.

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Как сообщал OBOZ.UA, в другом перехваченном разговоре один из оккупантов пожаловался, что война может "затянуться еще на 2-3 года". Он сам уже ищет способы сбежать с фронта и для этого даже готов "лечь в дурку".

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