'Отпуска, лечение и подготовка': Павлюк показал, как проходит восстановление боеспособности воинских частей. Видео

После того как подразделения Сил обороны Украины выводят из района выполнения боевых задач, начинается восстановление боеспособности воинских частей. Первый этап – отпуска и лечение наших воинов, а также профилактические меры по поддержанию их здоровья.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк. После этого военнослужащих ждет подготовка в учебных центрах.

Речь идет как о базовой подготовке для новоприбывших, так и о профессиональной, которая необходима военным для выполнения будущих задач.

"После проведения согласования восстановленные подразделения вернутся на передовую, чтобы дать бой врагу с новой силой", – отметил Павлюк.

В ролике показали быт одной из бригад Сухопутных войск, которую вывели на восстановление. Бойцы набираются сил в довольно комфортных теплых палатках, они обеспечены свежей едой, которую готовят на полевой кухне. На первом этапе обновления с ними работают военные психологи, также для воинов обустроили спортивную площадку для тренировок.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ, Герой Украины генерал-майор Виктор Николюк, в 2022 году командовавший обороной Чернигова, сложил полномочия. Теперь он возглавит одно из соединений войск и одно из направлений фронта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!