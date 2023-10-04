'Отрабатывают методы повышения летальности для врага': в ВСУ показали тренировки новобранцев австралийскими инструкторами. Видео

Воины Сил обороны Украины на территории Великобритании проходят военные учения в рамках операции "Куда" под руководством инструкторов австралийской армии. В настоящее время украинские военные изучают тактику ведения окопной войны.

Об этом в среду, 4 октября, рассказали на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там опубликовали кадры с военных учений новобранцев украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как отмечается, бойцы под руководством австралийских специалистов отработали методы повышения летальности противника, осваивая тактику окопной войны.

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Они проникали в окопы предполагаемого противника, зачищали их от солдат вражеской армии, а также изучали, как защищать собственные оборонительные постройки. В сообщении говорится, что условия обучения имитировали нынешние условия на фронте в Украине во время полномасштабного вторжения России.

В Генштабе подчеркнули, что операция "Куда" является вкладом Канберры в подготовку военных Силя обороны Украины в Британии. Следующим ее этапом будет овладение тактикой ведения боевых действий в городской среде и совершенствование навыков стрельбы.

Там также добавили, что в рамках этой операции ни один военный австралийской армии не будет въезжать на территорию Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев показал, как проходят учения украинских военных в Северной операционной зоне. Во время тренировок защитники овладевают западным вооружением.

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