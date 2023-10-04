"Отрабатывают методы повышения летальности для врага": в ВСУ показали тренировки новобранцев австралийскими инструкторами. Видео
Воины Сил обороны Украины на территории Великобритании проходят военные учения в рамках операции "Куда" под руководством инструкторов австралийской армии. В настоящее время украинские военные изучают тактику ведения окопной войны.
Об этом в среду, 4 октября, рассказали на официальной Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Там опубликовали кадры с военных учений новобранцев украинской армии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как отмечается, бойцы под руководством австралийских специалистов отработали методы повышения летальности противника, осваивая тактику окопной войны.
Они проникали в окопы предполагаемого противника, зачищали их от солдат вражеской армии, а также изучали, как защищать собственные оборонительные постройки. В сообщении говорится, что условия обучения имитировали нынешние условия на фронте в Украине во время полномасштабного вторжения России.
В Генштабе подчеркнули, что операция "Куда" является вкладом Канберры в подготовку военных Силя обороны Украины в Британии. Следующим ее этапом будет овладение тактикой ведения боевых действий в городской среде и совершенствование навыков стрельбы.
Там также добавили, что в рамках этой операции ни один военный австралийской армии не будет въезжать на территорию Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев показал, как проходят учения украинских военных в Северной операционной зоне. Во время тренировок защитники овладевают западным вооружением.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!