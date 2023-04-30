Отрабатывают захват и удержание позиций: в Генштабе показали, как ВСУ проходят подготовку в Британии. Фото

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины продолжают проходить боевую подготовку в Великобритании под руководством представителей ВС Дании. Новобранцы ВСУ стали более подготовленными к боевым условиям, овладели необходимыми на поле боя навыками и тактическими знаниями для защиты государства.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ, опубликовав фото военных учений. Военные отметили, что бойцы отрабатывают действия по подготовке, захвату и удержанию позиций, передвижению в бою разными способами, порядок действий во время маневра и перемещению с временной на основную огневую позицию.

В Генштабе выразили благодарность за помощь Дании и Великобритании и подчеркнули, что эти страны продолжают поддерживать народ Украины в ответ на нарушение Россией международного права.

Напомним: корреспондент издания BBC пообщалась в Британии с новобранцами ВСУ, которые уже скоро окажутся на фронте в Украине. В частности, украинец по имени Николай стал на защиту Украины и готов отвоевать у российских войск оккупированную землю "сантиметр за сантиметром", хотя в довоенной жизни был флористом и не имел никакого представления об оружии. Пока он проходит военные учения и получает навыки, необходимые для того, чтобы "выжить и быть смертельно опасным" в войне против России.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина готовит боевых байдарочников под руководством немецкого тренера. Это необходимо для форсирования реки Днепр;

– в Литве продолжаются учения военных ВСУ. В настоящее время продолжаются инструкторские курсы с участием специалистов Школы литовской армии имени генерала дивизии Стасиса Раштикиса.

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