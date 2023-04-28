Для форсирования Днепра: Украина готовит боевых байдарочников под руководством немецкого тренера – Bild

Украина продолжает готовиться к контрнаступлению и освобождению своих временно оккупированных территорий. В частности, идет подготовка к форсированию реки Днепр – для этого из украинских бойцов делают боевых байдарочников.

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Об этом пишет немецкая газета Bild (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). В подготовке наших спецназовцев для проведения рискованных операций по переправке через реку принимает участие немецкий инструктор.

Он тренировал 40 бойцов украинского спецподразделения. В течение недели их разделяли на четыре группы и готовили к выполнению сложной задачи.

По данным издания, занятия проходят в тренировочном лагере на востоке Украины. Во время них наши бойцы в полном боевом снаряжении переносят байдарки, а затем переплывают на них реки. Спецназовцы при этом имеют при себе много оружия.

"Байдарки лучше моторных лодок подходят для незаметного приближения к вражеской территории. Нет шума двигателя и вы ближе к воде, поэтому вас не так легко заметить", – отмечают в Bild.

Известно, что украинские военные пользуются высокотехнологичными самодельными байдарками, изготовленными по военным стандартам. Их можно разобрать и легко транспортировать даже на сложной местности.

Кроме того, эти байдарки имеют специальное покрытие, обеспечивающее низкий уровень инфракрасного излучения. Благодаря ним россияне почти не видят их в темноте с помощью своих приборов ночного видения.

"Украинские военные могут почти незаметно и бесшумно переправляться через реки или водоемы. Всегда под защитой одного или нескольких снайперов на своем берегу, прикрывающих спецоперации и обеспечивающих огневую поддержку", – сказано в сообщении.

Информация о том, где будут использоваться байдарки во время контрнаступления, засекречена.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Херсонской области Вооруженные силы Украины зачищают передовую полосу на левом берегу Днепра. Сейчас украинские военные на этом участке фронта ведут контрбатарейную борьбу.

– Поэтому на оккупированном левобережье Херсона фиксируются случаи дезертирства среди российских военных. Командование оккупантов ставит в первые ряды своей обороны мобилизованных, где они выполняют роль пушечного мяса.

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