Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны сдерживают российские оккупационные войска на разных направлениях фронта.

Видео дня

На днях операторы БпЛА бригады "Гарт" там разгромили вражеские блиндажи, огневые точки и систему связи противника. Как это было, показали на видео в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники разведывательно-ударных групп БпЛА бригады "Гарт" нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов на Волчанском направлении. FPV-дроны и сбросы уничтожили блиндажи, огневые точки и систему связи врага", – говорится в сообщении.

На видео зафиксированы точные поражения вражеских целей.

Напомним, ранее в этот день в Генштабе рассказали подробности удара по защищенному объекту в Орловской области РФ. Точное поражение склада, где хранили, обслуживали и ремонтировали дроны-камикадзе "Shahed", было произведено 26 декабря. РосСМИ при этом говорят о по меньшей мере семерых раненых и двух ликвидированных оккупантах.

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