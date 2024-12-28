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Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
834
Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео

Украинские пограничники плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны сдерживают российские оккупационные войска на разных направлениях фронта.

Видео дня

На днях операторы БпЛА бригады "Гарт" там разгромили вражеские блиндажи, огневые точки и систему связи противника. Как это было, показали на видео в Государственной пограничной службе Украины.

Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео

"Пограничники разведывательно-ударных групп БпЛА бригады "Гарт" нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов на Волчанском направлении. FPV-дроны и сбросы уничтожили блиндажи, огневые точки и систему связи врага", – говорится в сообщении.

На видео зафиксированы точные поражения вражеских  целей.

Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео
Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео
Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео
Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео
Отработали FPV-дроны и сбросы: пограничники уничтожили позиции окупантов на Волчанском направлении. Видео

Напомним, ранее в этот день в Генштабе рассказали подробности удара по защищенному объекту в Орловской области РФ. Точное поражение склада, где хранили, обслуживали и ремонтировали дроны-камикадзе "Shahed", было произведено 26 декабря. РосСМИ при этом говорят о по меньшей мере семерых раненых и двух ликвидированных оккупантах.

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