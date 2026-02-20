Отработали HIMARS и ударные дроны: появились новые подробности ударов по критической инфраструктуре РФ

Украинская армия в течение 17-19 февраля нанесла ряд ракетно-дронных ударов по территории России. В результате ударов была атакована критическая инфраструктура и вражеские нефтебазы.

Об этом говорится в Telegram-канале "Досье шпиона". Взрывы прогремели в трех российских регионах из-за применения реактивных систем залпового огня HIMARS.

Что известно

Как стало известно, 17 февраля по теплоэнергоцентрали "Мичуринская" и электроподстанции "Фрунзенская" в Белгородской области. Сообщается, что было применено шесть ракет.

В то же время 18 февраля из РСЗО открыли огонь в сторону Белгородской ТЭЦ и электроподстанции "Белгород 330". В результатеприменения пяти ракет, былоповреждено оборудование ТЭЦ, нарушено электро- и теплообеспечение города.

В четверг, 19 февраля, была атакована ПС 750 кВ "Новобрянская" в Брянской области. Было применено шесть дальнобойных дронов-камикадзе, в результате чего повреждено оборудование двух трансформаторов. Другие шесть беспилотников атаковали нефтебазу "Великолукская" в Псковской области, в результате чего загорелись три резервуара хранения нефтепродуктов.

Заметим, что M142 HIMARS — американская многофункциональная колесная реактивная система залпового огня, которая может быть переоборудована в оперативно-тактический ракетный комлпекс .

Она способна стрелять как высокоточными реактивными снарядами GMLRS (в том числе и модифицированными ER), так и ракетами ATACMS, способными бить на 300 км. Также проводятся испытания новой ракеты PrSM, которая способнапоражать цели на расстоянии в 500 км. Начиная с 2005 года, РСЗО уже более 20 лет находится на вооружении армии США и других стран, в том числе и в Украине.

Напомним, ранее взрывы прогремели в российской Республике Чувашия. Местные власти подтвердили обстрел, но попытались преуменьшить его последствия, заявив об отсутствии пострадавших и разрушений "капитальных зданий". Предварительно, пострадало оборонное предприятие "ВНИИР-Прогресс".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военные показали список уничтоженных объектов ВПК и энергетики РФ. Речь идет о более 240 важных военных и энергетических объектах на территории России и на временно оккупированных украинских землях.

