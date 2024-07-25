Отработали сбросами: аэроразведчики уничтожили два склада БК врага на Лимано-Купянском направлении. Видео

Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают уничтожать живую силу и технику российской оккупационной армии. Ликвидировать захватчиков нашим бойцам помогают сбросы с дронов.

Видео дня

Благодаря беспилотникам удалось сжечь два склада с боеприпасами. Об этом в Telegram сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Бригадный генерал отметил, что аэроразведчики артиллерии бригады "Рубеж" обнаружили два вражеских склада с боеприпасами на Лимано-Купянском направлении.

После этого по позициям врага было нанесено огневое поражение сбросами с дрона-бомбера. В результате удара в месте расположения вражеских складов произошла детонация.

Напомним, руководство страны-террориста РФ продолжает заманивать россиян на войну против Украины. Граждан России мотивируют идти на фронт за большие деньги. Только за подписание контракта с минобороны россиянам обещают почти 20 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что мобилизация в России не прекращается, она продолжает проводиться в скрытом формате. Призыв идет каждый месяц – за это время россияне пытаются рекрутировать около 30 тысяч новобранцев на замену тем оккупантам, которых уничтожают наши Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжают искать способы наращивания вербовки населения на войну против Украины. Уже второй регион РФ объявил о вознаграждении тем россиянам, которые сдадут в военкоматы родственников или друзей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!