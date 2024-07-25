В ISW рассказали, как россиян заманивают на войну против Украины: потери армии Путина только растут

Руководство страны-террориста РФ продолжает заманивать россиян на войну против Украины. Граждан России мотивируют идти на фронт за большие деньги.

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Только за подписание контракта с минобороны россиянам обещают почти 20 тыс. долларов. Об этом говорится в аналитики Института изучения войны.

В соцсети оккупанты публикуют объявление о наборе в 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию и 44-ю "Ленинградскую" бригаду. Новобранцам обещают единовременную выплату в размере 1,7 млн ​​рублей (примерно 19 700 долларов США) и ежемесячную зарплату от 210 тыс. рублей (примерно 2400 долларов США) за подписание контракта на военную службу с этими формированиями.

Кроме того, будущим захватчикам обещают дополнительно 50 тыс. рублей (примерно 580 долларов США) за каждую уничтоженную единицу украинской военной техники или каждый километр, который подразделение военнослужащего продвинется на передовой. Также россиян мотивируют идти на войну льготами и социальной поддержкой.

Стоит отметить, что российская оккупационная армия теряет каждые сутки на войне в Украине как минимум 1000 человек. В частности, 1230 оккупантов было уничтожено за сутки 24 июля. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла 571 350 человек.

Напомним, мобилизация в России не прекращается, она продолжает проводиться в скрытом формате. Призыв идет каждый месяц – за это время россияне пытаются рекрутировать около 30 тысяч новобранцев на замену тем оккупантам, которых уничтожают наши Силы обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в России продолжают искать способы наращивания вербовки населения на войну против Украины. Уже второй регион РФ объявил о вознаграждении тем россиянам, которые сдадут в военкоматы родственников или друзей.

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