Отработали точно: пограничники из ПЗРК Stinger поразили воздушную цель на Бахмутском направлении. Видео
Защитники Украины показали "приземление" на восточной линии фронта российской воздушной цели. Она была сбита на Бахмутском направлении (Донетчина).
Предварительно, это был вражеский разведывательный беспилотник "Орлан-10", стоимость которого оценивают в 87 000 – 120 000 долларов. Видео боевой работы во вторник, 21 мая, поделился Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
БПЛА ликвидировали воины-пограничники из бригады "Помста", сформированной в рамках кампании "Гвардия наступления".
Герои применили американское оружие – переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger. После прицельного выстрела защитники страны подтвердили поражение цели.
Согласно статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки (20 мая) у ВС РФ стало меньше на 230 единиц военной техники и вооружения (в том числе обезврежено 54 БПЛА оперативно-тактического уровня). Ликвидированы и ранены по меньшей мере 1380 оккупантов.
Как писал OBOZ.UA, в ночь на 21 мая над Украиной сбили 28 из 29 российских дронов-камикадзе Shahed-131/136.
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