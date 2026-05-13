Отработали точно: украинские военные уничтожили колонну оккупантов на подступах к Часовому Яру. Видео

Российские пехотные подразделения пытались со стороны Бахмута осуществить наступление на окраины Часового Яра в Донецкой области. Вражеская колонна двигалась в направлении города, однако украинские защитники сорвали эти планы.

По противнику были нанесены удары с применением беспилотников и артиллерии, что не позволило ему продвинуться вперед. Об этом сообщили в Telegram-канале 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Пехота оккупантов ликвидирована под Часовым Яром

"Уничтожили колонну оккупантов! На подходах к Часовому Яру подразделения 24 ОМБр имени короля Даниила во взаимодействии с 427 бригадой БПС "РАРОГ" отработали по пехоте противника", – говорится в сообщении.

В 24 ОМБр рассказали, что со стороны Бахмута открыто передвигались более двух десятков захватчиков. Наша разведка своевременно обнаружила их движение, после чего по цели отработали артиллерия и беспилотники.

В результате слаженных действий бойцов личный состав противника был поражен. Также на обнародованном видео есть моменты с камер GoPro российских военных, которое фиксирует момент попадания и их не слишком радостную реакцию.

Напомним, накануне российские войска уже осуществляли попытку массированного прорыва на одном из направлений возле Часового Яра, с привлечением бронетехники и мобильных штурмовых групп. Однако украинские отбили атаку и не позволили врагу продвинуться.

