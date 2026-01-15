Отработали точно: украинские воины сожгли российский 'Град' в Донецкой области. Видео

Бойцы подразделения ударных беспилотников Lasar's Group Национальной гвардии Украины совместно с другими воинами уничтожили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Удачную операцию защитники провели в Донецкой области.

Об этом в Telegram-канале сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко. По его словам, уничтоженная техника ранее атаковала украинские позиции.

Вражескую цель обнаружили аэроразведчики Lasar's Group. После этого экипажи тяжелых ударных бомберов подразделения метко атаковали РСЗО и нанесли оккупантам новые потери.

Что известно о БМ-21 "Град"

БМ-21 "Град" – реактивная система залпового огня калибра 122 мм, созданная в СССР. "Град" предназначен для огневой поддержки военных, поражения живой силы, техники, полевых укреплений.

В состав РСЗО БМ-21 входят пусковая установка 2Б5, 122-мм неуправляемые реактивные снаряды различных типов, система управления огнем и транспортно-зарядная машина, в частности 9Т450 на базе ЗИЛ-131.

Пусковая установка состоит из артиллерийской части и автомобильного шасси. Артиллерийская часть содержит пакет из 40 направляющих труб, установленных на поворотной основе с возможностью наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Южно-Слобожанском направлении бойцы 4-го пограничного отряда подразделения "Стрикс" беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины нанесли ощутимые потери боевым ресурсам врага. Украинские защитники уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", повредили другую технику россиян и "задвухсотили" оккупантов.

Также под сокрушительным ударом защитников оказались наземные роботизированные комплексы врага. В результате логистика оккупантов понесла значительные убытки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!