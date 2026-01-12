УкраїнськаУКР
Удар по логистике врага: украинские военные уничтожили российские наземные роботизированные комплексы. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,5 т.
Украинские защитники продолжают уменьшать количество военной техники и личного состава российских захватчиков. Недавно под сокрушительным ударом оказались наземные роботизированные комплексы врага.

В результате логистика оккупантов понесла значительные убытки. Об этом сообщили в Telegram-канале 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады.

"Операторы 5-й ОШБр уничтожили российские наземные роботизированные комплексы, которые оккупанты использовали для логистики и огневой поддержки", – говорится в сообщении.

Ликвидация военной техники РФ продолжается

Некоторую технику россияне старательно пытались скрыть в заброшенных зданиях и посадках, но острое зрение наших бойцов обнаружило все цели.

В итоге среди пораженной техники оказались: транспортно-логистические наземные роботизированные комплексы и наземный роботизированный комплекс с установленным крупнокалиберным пулеметом.

"Каждая уничтоженная такая цель – это минус логистика и возможности врага на поле боя", – отмечается в сообщении.

Напомним, недавно операторы поразили российскую самоходную артиллерийскую установку (САУ), из которой россияне обстреливали позиции наших защитников на Запорожском направлении. Уничтожить вражеское вооружение удалось с помощью беспилотников.

Как писал OBOZ.UA, ранее в течение суток бойцы 63-й Отдельной механизированной бригады обезвредили сразу 65 российских военных захватчиков. Четырех из них украинские защитники взяли в плен. Осуществить операцию удалось на Лиманском направлении.

