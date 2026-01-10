Украинские операторы дронов вывели из строя вражескую САУ, которая работала по нашим позициям на Запорожье

Украинские бойцы не прекращают минусовать военную технику и личный состав противника. В этом им помогают беспилотники, которые способны добраться до любого тайника врага.

Недавно операторы БПЛА поразили российскую самоходную артиллерийскую установку(САУ) с помощью которой россияне обстреливали позиции наших защитников. Видео слаженной работы опубликовали в Telegram-канале 210 отдельного штурмового полка.

"Дронщики 210 ОШП поразили и вывели из строя вражескую САУ ... Продолжаем уничтожать оккупантов и их технику", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что вражеское вооружение работало по украинским бойцам на Запорожском направлении.

Что такое САУ

Самоходная артиллерийская установка (САУ) является видом артиллерии, которая отличается высокой мобильностью, проходимостью и достаточным уровнем защиты, благодаря чему может обеспечивать непрерывную огневую поддержку продвигающихся подразделений.

Основным назначением самоходных артиллерийских установок является ведение артиллерийского огня с возможностью позиционного маневра.

