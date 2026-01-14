Пограничники уничтожили вражеский комплекс 'Муром' и автомобиль с оккупантами. Видео

На Южно-Слобожанском направлении бойцы 4 пограничного отряда подразделения "Стрикс" беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины нанесли ощутимые потери боевым ресурсам врага. Украинские защитники уничтожили российский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", повредили другую технику россиян и "задвохсотили" оккупантов.

Об этом 13 января сообщила Госпогранслужба. Пограничники также опубликовали кадры поражения военной техники врага.

"На днях, после обнаружения целей аэроразведкой, операторы FPV-дронов нанесли точные удары по врагу, в результате которых были повреждены два танка, уничтожен комплекс "Муром-М", две антенны связи и автомобиль сопровождения с личным составом", – говорится в сообщении.

Пограничники методично и точно уничтожают боевые ресурсы врага, ежедневно ослабляя его и укрепляя путь к Победе.

Напомним, что недавно в окрестностях Константиновки в Донецкой области украинские пограничники уничтожили российский "Град". Вражеская РСЗО не успела доехать до позиции. Также уничтожен вражеский танк.

Потери захватчикам пограничники нанесли также в районе Торецка. Там украинские бойцы уничтожили машины, грузовики, квадроциклы – все, чем враг пытается доставить на свои позиции живую силу и боеприпасы.

Как сообщал OBOZ.UA. на Курском направлении пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" ликвидировали три вражеских укрытия и "задвохсотили" оккупантов, которые не убежали от бдительного глаза наших беспилотников. Защитники эффективно уничтожили силы российских захватчиков с помощью FPV-дронов и тяжелого беспилотника "Vampire" (известного как "Баба Яга").

