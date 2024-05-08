Отработали точно: защитники Украины показали поражение оккупантов на Соледарском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-оккупанта. В этот раз отличились пограничники-аэроразведчики бригады "Помста".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. Украинские военные обнаружили перемещение пехоты на Соледарском направлении.

Были ликвидированы четыре оккупанта. Еще один – ранен. Отмечается, что это результат комбинированного поражения из минометов, FPV-дронов и сбросов.

"По предоставленным координатам отработали минометчики и группы ударных БпЛА. Метко!" – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, бойцы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" показали разрушенное российскими захватчиками село Роботино в Запорожье. Сейчас оккупанты снова активно штурмуют населенный пункт. Безрезультатные кровавые атаки россиян привели к тому, что трупами врагов усеяны подступы к деревне.

Также в рамках "демилитаризации" кафиров на украинской земле защитники уничтожили очередную российскую САУ Мста-С, предназначенную для поражения открытой и скрытой живой силы, вооружения и военной техники противника. Поражение произвели защитники из рядов 45 ОАБр в сотрудничестве с собратьями из 95 ОДШБ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал непрерывное уничтожение украинскими военными врага на фронте. В результате оккупанты понесут потери живой силы и техники и убегают с поля боя.

– Воины Нацгвардии Украины в течение недели (29 апреля – 5 мая) ликвидировали 126 единиц техники, которую российские захватчики использовали для полномасштабной агрессии против нашей страны. Кроме этого, нацгвардейцы атаковали склады из БК и блиндажи с личным составом ВС РФ.

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