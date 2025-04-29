Отработали 'ювелирно': в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военнослужащих РФ и их технику по всей фронтовой линии. На этот раз воины бригады "Кара-Даг" обнаружили и отминусовали очередные скопления противника с помощью сбросов с дронов.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко. На кадрах видно, как благодаря точным ударам боеприпасы наших военных попадают точно в цель.

"На видео работа бойцов 15-й бригады "Кара-Даг". Они обнаружили и уничтожили очередные группы врага. Оккупанты были обнаружены и уничтожены, благодаря современным технологиям и профессионализму гвардейцы искусно уничтожают врага", – говорится в сообщении.

Благодаря удачной охоте за прошедшие сутки, 28 апреля, гвардейцы по линии фронта уничтожили:

– 2 ед. бронетехники;

– 7 ед. автомобильной техники;

– 3 состава БК;

– 1 РЛС.

Напомним, вблизи н.п. Богатырь Донецкой области украинские защитники сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. В результате уничтожены 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики пытались на мотоциклах прорвать оборону наших защитников вблизи Константинополя Донецкой области. Однако попытки врага оказались тщетными, ВСУ уничтожили оккупантов.

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