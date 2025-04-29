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Отработали "ювелирно": в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,8 т.
Отработали 'ювелирно': в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать военнослужащих РФ и их технику по всей фронтовой линии. На этот раз воины бригады "Кара-Даг" обнаружили и отминусовали очередные скопления противника с помощью сбросов с дронов.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко. На кадрах видно, как благодаря точным ударам боеприпасы наших военных попадают точно в цель.

Отработали "ювелирно": в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

"На видео работа бойцов 15-й бригады "Кара-Даг". Они обнаружили и уничтожили очередные группы врага. Оккупанты были обнаружены и уничтожены, благодаря современным технологиям и профессионализму гвардейцы искусно уничтожают врага", – говорится в сообщении.

Отработали "ювелирно": в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Благодаря удачной охоте за прошедшие сутки, 28 апреля, гвардейцы по линии фронта уничтожили:

– 2 ед. бронетехники;

– 7 ед. автомобильной техники;

– 3 состава БК;

– 1 РЛС.

Отработали "ювелирно": в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео
Отработали "ювелирно": в Нацгвардии показали новые кадры уничтожения российских оккупантов. Видео

Напомним, вблизи н.п. Богатырь Донецкой области украинские защитники сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. В результате уничтожены 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики пытались на мотоциклах прорвать оборону наших защитников вблизи Константинополя Донецкой области. Однако попытки врага оказались тщетными, ВСУ уничтожили оккупантов.

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