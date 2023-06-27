Отработали 'ювелирно': в сеть попало видео уничтожения снайперами вражеской ДРГ на Сумщине

На границе с Россией в Сумской области защитники Украины обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу. В частности, снайперы ликвидировали по крайней мере двух оккупантов.

Видео дня

Об этом ранее сообщал Генеральный штаб ВСУ. А сейчас в сети появилось видео момента такого уничтожения врага (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кадры были сняты одним из снайперов с использованием тепловизора. На них заметно, как двое вооруженных захватчиков, прячась за деревьями, продвигаются вперед.

В один момент один из участников ДРГ падает от попадания пули. Другой повернулся к нему, вероятно, чтобы понять, жив тот или мертв, но потом от выстрела тоже "прилег" в траву вместе с товарищем.

В сети эти кадры сопроводили композицией с ироническими словами "Гойда, ор*и".

"Снайперское уничтожение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась выполнять свои задачи, пересек границу в Сумской области", – говорится в посте.

В то же время более полное видео одним из первых разместил в Twitter пользователь Constantine – ветеран боевых действий Украины 2014-2015 гг., инженер-программист, ныне живущий в Техасе и помогающий ВСУ беспилотниками.

"Тепловое зрение важно не только в небе. В Сумской области обнаружена и ликвидирована российская диверсионная группа. Это выглядит будто бы постановочным, но оно показывает, насколько термика может быть эффективной", – прокомментировал украинец.

По данным Генштаба ВСУ, российская ДРГ 25 июня безуспешно пыталась пересечь границу Сумской области Украины в районе Родионовки. Подробной информации об этом не было, но известно, что враг понес потери и отступил. Однако нет точного подтверждения, зафиксирована ли на опубликованном видео ликвидация участников этой или иной вражеской ДРГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер "Даня" уничтожил оккупанта под Бахмутом с расстояния 420 метров. Видео работы воина поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский

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