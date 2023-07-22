"Отражается на количестве обстрелов": Гуменюк объяснила, как "бавовна" в российском тылу влияет на "снарядный голод" оккупантов

"Бавовна" на юге Украины в тылу российских захватчиков, в том числе в Крыму, снижает количество обстрелов, которые может совершать враг. Оккупанты начинают испытывать недостаток снарядов и проблемы с логистикой.

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Об этом в субботу, 22 июля, в эфире национального телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя недавние события на Крымском полуострове. По ее словам, сейчас наблюдается некое "продвижение" защитников Украины в тылу противника.

"Мы предупреждали, что сезон "бавовны" будет, будет цветуще, колоритно, ярко. Пока мы все, что обещали, выполняем, слово держим и дальше продвигаемся. И продвижение Сил обороны – это не только движение вдоль линии фронта и передвижение этой линии фронта, это движение Сил обороны и в глубоком тылу, там, где враг испытывает беспокойство", – сказала Гуменюк.

По ее словам, сейчас очень существенно страдает вражеская логистика. "Как в транспортном смысле, то есть невозможно транспортировать, так и в том, что привезено и не может быть применено", – объяснила спикер.

Она отметила, что украинские воины продолжают контрбатарейную борьбу и "достигают тех глубин тыла врага, где они сосредотачивают свои боеприпасы".

"И это отражается на количестве обстрелов. За прошедшие сутки обстрелов было 69, уже до 90 они не дотягивают, а это значит, что определенный снарядный голод у них уже есть. Они почувствовали, что уничтожены склады с боеприпасами, по которым мы отработали дистанционно", – уверена представительница ОК "Юг".

Что касается ситуации на южном фронте в целом, то корабли-ракетоносители по состоянию на 22 июля перезаряжались в морских пунктах базирования. Однако наблюдается активность российской авиации: и тактической, и стратегической.

"Отчасти это для сбора информации, мы видим активную беспилотную разведку врага и активно противодействуем этой разведке", – заверила Гуменюк. Она сообщила, что войска РФ собирают данные о ситуации вдоль линии фронта, но и пытаются углубиться в прифронтовые регионы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Во временно оккупированном Крыму утро 22 июля началось с "бавовны" в Красногвардейском районе. Масштабный пожар также наблюдали жители Симферополя.

– СтратКом ВСУ подтвердил, что Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и вражеские склады в Красногвардейском районе Крыма.

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