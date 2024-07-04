Отряд спецразведки эвакуировал с оккупированной территории украинского морпеха, проведшего в плену полтора года. Видео

Военно-морские силы ВСУ вернули домой 29-летнего морского пехотинца, полтора года находившегося в российском плену на временно оккупированной купленной территории. Для его безопасной эвакуации была организована многоэтапная специальная операция.

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Ее провели бойцы отряда специальной разведки "Ангелы". Об этом сообщили в ВМС ВСУ, показав видео встречи защитника с мамой.

Там отметили, что около полутора лет назад морпех Александр, выполняя задачи, попал в российский плен. За это время он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленниками.

С первых дней "Ангелы" искали варианты, как вернуть защитника обратно. Также бойцы и командование ВМС всячески поддерживали его маму Ольгу, работающую учительницей украинского языка.

Женщина призналась, что до последнего момента не могла поверить, что это возможно.

"Год назад, на день морской пехоты, "Ангелы" приехали и пообещали его вернуть. Прошел год и Саша теперь дома. Я до сих пор не могу в это поверить. Большое спасибо ребятам за то, что вернули моего сына", – поделилась женщина.

Для освобождения Александра было вовлечено огромное количество сил. Но в результате сложной и многоэтапной операции, разработанной Управлением разведки командования ВМС, бойцам удалось провести успешную эвакуацию и вернуть 29-летнего морпеха. По соображениям безопасности детали операции не раскрываются.

Родные встретились в кабинете командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неежпапы, лично контролировавшего проведение операции на всех ее этапах.

"Мы помним обо всех. О каждом матросе, каждом офицере. Да, к сожалению, многие наши ребята в плену, но мы всех стараемся вернуть... Не так быстро, как желаем, но мы будем прилагать максимум усилий", – отметил он.

В ВМС добавили, что Александр стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Однако кроме непосредственно эвакуации из захваченных войсками РФ территорий отряд выполняет достаточно широкий спектр задач.

"Я горжусь моей командой! Они реально серьезные ребята", – отметил Алексей Неижпапа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с оккупированных территорий вернули двух украинских десантников и одного российского перебежчика. Спасти воинов помог именно военнослужащий с РФ, уникальная спецоперация ГУР состоялась в 2023 году и продолжалась несколько месяцев.

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