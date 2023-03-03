Отца школьницы из Тульской области, нарисовавшую антивоенный рисунок, отправили под домашний арест

Школьница из Тульской области, Россия, нарисовала антивоенный рисунок на уроке изобразительного искусства. Ее отец был задержан и отправлен под домашний арест до 27 марта из-за поступка дочери.

Видео дня

Об этом сообщают российские СМИ. После его задержания девочку отправили в приют.

"Ефремовский межрайонный суд Тульской области отправил Алексея Москалева под домашний арест до 27 марта. Мужчина отказался признать вину в ходе следственных действий", – говорится в пропагандистских источниках.

Как известно, в апреле 2022 года дочь Москалева Маша нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок: российский и украинский флаги — на первом написано "Нет войне", на втором — "Слава Украине", посредине стоят женщина с ребенком, на них со стороны России летят ракеты.

Директор школы вызвала полицию: на следующий день девочку сняли с уроков и вместе с отцом и службой опеки увезли в отделение. Еще через день в школу для разговора с Машей пришли сотрудники ФСБ.

1 марта 2023 российские силовики задержали Москалева и отправили его в ИВС до суда по мере пресечения.

Завтра, 3 марта, мужчина собирается забрать домой дочь, которую насильно поместили в приют после его задержания.

Как сообщал OBOZREVATEL, районный суд Москвы оштрафовал межрегиональную общественную организацию "Профсоюз журналистов и работников СМИ" (МОО "ПЖ"). Поводом стали ее публикации "в поддержку Украины" в войне, которую начала Россия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!