'Ответ на все российское зло': Зеленский анонсировал новые операции СБУ на территории РФ

Служба безопасности Украины будет продолжать специальные операции на территории страны-агрессора РФ. Именно такие действия меняют ход российско-украинской войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который в среду, 28 января, встретился с и.о. руководителя СБУ Евгением Хмарой. Генерал-майор во время доклада проинформировал Зеленского о работе ведомства. На своем канале в Telegram глава государства поделилась некоторыми деталями.

О чем общались Зеленский и Хмара

В первую очередь доклад касался боевых операций Службы безопасности Украины. В частности, фронта, действий Центра специальных операций "А" и того, что спецназовцы "вполне справедливо делают на территории агрессора в ответ на все удары, на все российское зло, которое пришло на нашу землю".

"Постоянно идет планирование новых операций СБУ, которые меняют ход войны", – заявил президент.

Отдельным вопросом было усиление санкционной политики – важного элемента укрепления национальной безопасности.

"Горжусь нашими спецназначенцами", – подытожил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Сотрудники СБУ в течение прошлого 2025 года провели ряд успешных операций на территории РФ и ВОТ Украины. Общая стоимость уничтоженных и выведенных из строя средств ПВО противника за указанный период оценивается примерно в 4 млрд долларов США.

– Служба безопасности Украины официально квалифицировала массированные удары России по энергетической инфраструктуре нашей страны как преступления против человечности.

