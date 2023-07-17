'Ответный удар вполне вероятен': Гуменюк сказала, сколько носителей 'Калибров' РФ вывела в море, и оценила угрозу

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк не исключила, что российские оккупанты могут нанести удар по Украине в ответ на взрывы на Крымском мосту. Уровень угрозы она оценила, как высокий.

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Об этом Гуменюк сказала в эфире Апостроф TV в понедельник, 17 июля. По ее словам, в Черное море оккупационная армия России вывела два ракетоносителя.

Захватчики могут атаковать украинские города с Черного моря 12 ракетами типа "Калибр.

Всего по состоянию на сейчас там находится 14 вражеских кораблей.

"По состоянию на сейчас в Черном море 14 вражеских кораблей. Два ракетоносителя продолжают дежурить, снаряжены 12 "Калибрами". Этот уровень ракетной угрозы мы оцениваем как высокий – применение вполне вероятно, тем более, что уже несколько дней ракетоносители находятся на дежурстве, но не были применены", – сказала Гуменюк.

Напомним, что утром 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Отметим, что ранее Гуменюк сказала, что российские оккупанты ищут новые тактики воздушных атак на украинские города, чтобы обходить нашу ПВО. В последнее время они начали корректировать маршруты движений ракет и дронов. Россияне хотят одновременно обойти ПВО, сэкономить ракеты и дроны и нанести максимальный ущерб.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что Украина имеет огромную линию фронта, большую территорию и мало систем ПВО. Именно поэтому систему воздушной обороны приходится выстраивать так, чтобы имеющиеся средства располагались как можно ближе к населенным пунктам, в противном случае враг непременно воспользуется "пробелами".