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"Паники нет, но она есть": оккупанты начали вывозить из Токмака в Запорожье "органы власти" и свои семьи

Марина Погорилко
War
1 минута
4,3 т.

Российские захватчики во временно оккупированном Токмаке в Запорожье начали активно осуществлять эвакуацию. Вывозят "органы власти", свои семьи, учреждения "образования", а также устроили "выходные" "админучреждениям" и магазинам.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что, несмотря на все успокаивающие заявления оккупантов, паника все-таки есть, и россияне начали подготовку к горячей осени.

""Паники нет", но паника есть", – констатировал мэр, добавив, что "к чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо".

"Паники нет, но она есть": оккупанты начали вывозить из Токмака в Запорожье "органы власти" и свои семьи
"Паники нет, но она есть": оккупанты начали вывозить из Токмака в Запорожье "органы власти" и свои семьи

Ранее Федоров сообщил, что российские войска во что бы то ни стало стремятся удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Для этого они на линии фронта в Новопрокоповке Запорожской области обустроили сложную систему окопов и двухэтажные подземные блиндажи, новые укрепления они возводят и под Токмаком.

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"Россияне не планируют "жестов доброй воли" на ТОТ Запорожской области в ближайшее время, однако их планы наших воинов точно не интересуют. Верим в Победу. Помогаем ВСУ", – резюмировал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 сентября российская ПВО успешно отработала в районе временно оккупированного Токмака в Запорожье. Там захватчики сбили свой Су-35.

– Командование оккупантов усилило фильтрационные мероприятия среди военнослужащих ВС РФ на Запорожском направлении из-за частых случаев дезертирства и "подавленного боевого настроения".

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