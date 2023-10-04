"Паники нет, но она есть": оккупанты начали вывозить из Токмака в Запорожье "органы власти" и свои семьи

Российские захватчики во временно оккупированном Токмаке в Запорожье начали активно осуществлять эвакуацию. Вывозят "органы власти", свои семьи, учреждения "образования", а также устроили "выходные" "админучреждениям" и магазинам.

Об этом сообщил в Telegram городской голова Мелитополя Иван Федоров. Он отметил, что, несмотря на все успокаивающие заявления оккупантов, паника все-таки есть, и россияне начали подготовку к горячей осени.

""Паники нет", но паника есть", – констатировал мэр, добавив, что "к чему бы ни готовились, но врагу точно нехорошо".

Ранее Федоров сообщил, что российские войска во что бы то ни стало стремятся удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Для этого они на линии фронта в Новопрокоповке Запорожской области обустроили сложную систему окопов и двухэтажные подземные блиндажи, новые укрепления они возводят и под Токмаком.

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"Россияне не планируют "жестов доброй воли" на ТОТ Запорожской области в ближайшее время, однако их планы наших воинов точно не интересуют. Верим в Победу. Помогаем ВСУ", – резюмировал Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 28 сентября российская ПВО успешно отработала в районе временно оккупированного Токмака в Запорожье. Там захватчики сбили свой Су-35.

– Командование оккупантов усилило фильтрационные мероприятия среди военнослужащих ВС РФ на Запорожском направлении из-за частых случаев дезертирства и "подавленного боевого настроения".