Оккупанты на Запорожье обустроили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи, - Федоров

Российские войска во что бы то ни стало стремятся удержать "сухопутный коридор" во временно оккупированный Крым. Для этого они на линии фронта в Новопрокоповке Запорожской области обустроили сложную систему окопов и двухэтажные подземные блиндажи, новые укрепления они возводят и под Токмаком.

Также захватчики прокладывают новые транспортные пути, чтобы упростить доставку военных грузов. Об этом сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Оккупанты вгрызаются в нашу землю и еще больше усиливают значимость "сухопутного коридора". На переднем крае фронта в районе Новопрокоповки устроили сложную систему окопов-тоннелей и двухэтажные подземные блиндажи. Вокруг Токмака заливают окопы бетоном и строят новые линии обороны", – отметил он.

В то же время, добавил мэр Мелитополя, захватчики принялись прокладывать новые транспортные пути для упрощения доставки военных грузов. Уже анонсировано строительство железной дороги от Мелитополя до Ростова и автодороги от Мариуполя до Новоазовска.

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"Россияне не планируют "жестов доброй воли" на ТОТ Запорожской области в ближайшее время, однако их планы наших воинов точно не интересуют. Верим в Победу. Помогаем ВСУ", – резюмировал Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что оккупанты в Мелитополе усиливают террор, рюкзаки и телефоны проверяли даже у детей. В ход идут обыски, угрозы и ограбления.

Также, по данным мэра Мелитополя, захватчики в Запорожье также усиливают фильтрационные меры в собственных рядах.

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