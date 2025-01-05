Партизаны 'Атеш' проникли в арсенал Воздушно-космических сил РФ в Тамбовской области. Фото

Партизаны провели разведку военного объекта российской оккупационной армии на территории Тамбовской области. Речь идет о 28-й арсенале Воздушно-космических сил РФ.

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Полученную информацию передали Силам обороны Украины. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

По информации активистов движения, указанный объект расположен возле населенного пункта Знаменка Тамбовской области. Подразделение выполняет задачи по хранению и обслуживанию действующей и демонтированной техники космического назначения.

При этом партизаны отметили, что арсенал является военным объектом повышенной секретности. Среди хранимых объектов там находятся: ракеты, измерительная и пусковая аппаратура, а также спутники.

В результате операции партизаны собрали данные об активности на территории арсенала, технике и транспорте, которым пользуются сотрудники. Благодаря этому удалось установить более детальную информацию о личном составе, в том числе их персональные данные.

"Всю полезную информацию мы передали Силам обороны Украины. А оккупантам, которые думают, что находятся достаточно далеко в тылу, не удастся остаться без внимания", – сообщили партизаны.

Напомним, агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели диверсию на железной дороге возле ракетно-артиллерийского склада в Тверской области России. Там вспыхнул пожар, который доставил россиянам проблем.

Как сообщал OBOZ.UA, в сентябре 2024 года в поселке Октябрьский Тверской области РФ ударные дроны атаковали 23-й военный арсенал ГРАУ министерства обороны страны-агрессора. После взрывов началась детонация боеприпасов.

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