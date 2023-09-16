Партизаны 'Атеш' в Геническе взорвали два грузовика с оккупантами. Фото

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" провело диверсию в Геническе. В частности, партизаны взорвали два грузовика с российскими оккупантами.

Об этом сообщила пресс-служба Движения. Так, группа захватчиков была уничтожена в 07:45 в пятницу, 15 сентября.

Отмечается, что агент из состава России знал место постоянного размещения техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город возле заброшенных промышленных сооружений.

И спрятал для них 10 килограммовый "подарок", а когда оккупанты вместе с техникой спешили уехать из локации, взрывчатка была активирована. Причем взрыв произошел между двумя грузовиками, в результате чего открылась даже дверь.

"Результат: уничтожены 2 грузовика с личным составом. Агент успешно покинул Геническ", – резюмировали партизаны.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, военное и партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, обнаружило в оккупированном Крыму очередную базу войск РФ. Свою военную технику захватчики разместили на окраине Бахчисарая.

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