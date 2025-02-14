Партизаны 'Атеш' выяснили месторасположение российских складов с БК в Луганске. Фото

Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" установили место расположение складов боеприпасов в оккупированном Луганске. Информацию добыл агент движения из состава мобилизованных российскими захватчиками украинцев.

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Об этом 14 февраля сообщили в Telegram-канале "Атеш". Также были опубликованы фото объекта оккупантов.

В движении рассказали дислокацию складов боеприпасов в Луганске, передают военнослужащие армии РФ.

В частности, агент "Атеш" из состава мобилизованных украинцев на временно оккупированной территории Луганщины добыл большое количество важной информации о складах БК оккупантов.є

"Но на этом мы не остановились. Мы знаем не только текущие места хранения, но и отслеживаем дальнейшие перемещения боеприпасов на полевые склады", – заявили в "Атеш".

Партизаны добавили, что все данные оперативно передаются защитникам Украины, которые уже позаботятся о том, чтобы противник лишился возможности использовать этот арсенал.є

Уничтожение полевых складов с БК мешает наступлению РФ и сохраняет жизни воинам Сил обороны.

Каждый такой удар делает врага слабее, срывает его атаки и спасает украинских защитников от вражеского огня.

"Российские военнослужащие, вы видите, как много ваших сослуживцев уже работают с нами. Они осознали, что продолжающаяся бойня бессмысленна, и нашли способ не только помочь прекратить ее, но и спасти себе жизнь. Последуйте их примеру – вступайте в "Атеш" и начните действовать!" – призвали в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеше" выяснили, что российские оккупанты стали перебрасывать меньше топлива из Новороссийска Краснодарского края РФ в оккупированный украинский Крым через Керченский мост. Партизаны объяснили, что это связано с постоянными и эффективными ударами защитников Украины по НПЗ и базам РФ.

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