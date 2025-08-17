Партизаны устроили диверсию оккупантам на Луганщине. Фото

Партизаны продолжают вести борьбу с российскими захватчиками на оккупированных украинских территориях. Агент военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" совершил диверсию на железнодорожном участке в Луганской области.

Об этом говорится в Telegram-канале "Атеш". В результате успешно проведенной операции нарушена вражеская логистика.

Детали операции

"Наш агент успешно вывел из строя релейный шкаф на одном из участков железной дороги, которую используют российские войска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что этот маршрут соединяет Ростовскую область с северными районами временно оккупированной Луганщины и активно используется для транспортировки техники, боеприпасов, личного состава и горючего захватчиков.

Последствия операции

В результате диверсии движение поездов было парализовано, что повлекло перебои с доставкой военных грузов и горюче-смазочных материалов. Это существенно усложняет логистику оккупационных войск на фронте и замедляет подготовку новых вражеских наступлений.

"Атеш" продолжает системно бить по логистике оккупантов там, где они думают, что они в безопасности", – указано в сообщении.

Напомним, накануне из строя была выведена важная железная дорога захватчиков в районе поселка Калинино под Ростовом. Именно здесь проходит основной поток перевозок, следующих на юго-западное направление в сторону временно оккупированных территорий. Через этот узел ежедневно перемещались эшелоны с техникой, боеприпасами, топливом и живой силой.

Как писал OBOZ.UA, в июне партизаны движения "Атеш" провели успешную диверсию во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье. В частности, в тылу врага они уничтожили автомобиль УАЗ "Патриот" с мобильной системой РЭБ, который принадлежал операторам дронов 64-й мотострелковой бригады ВС РФ.

