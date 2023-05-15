Пасечник активно собирал компромат на Корнета: что известно о раненом при взрыве в Луганске "главе МВД ЛНР"

При взрыве в парикмахерской в Луганске днем 15 мая мог получить ранения 50-летний так называемый министр внутренних дел "ЛНР" Игорь Корнет, который занял эту должность еще в августе 2014 года. Этот террорист имел конфликт с предводителем "псевдореспублики" Леонидом Пасечником, а также с его предшественником Игорем Плотницким.

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"Донбасс.Реалии" (проект "Радио Свобода") со ссылкой на источники в украинской разведке ранее писал, что Пасечник якобы не контролировал Корнета и активно собирал на него компромат. Отметим, что о его ранении 15 мая 2023 года сообщило топовое российское пропагандистское агентство "РИА Новости", хотя официально это пока что (по состоянию на 16:00 понедельника) не подтверждалось.

Журналист Андрей Дихтяренко, до 2014-го живший и работавший в Луганске, рассказывал, что родители Корнета и Пасечника хорошо знали друг друга еще по работе в советской милиции и сами коллаборанты долгое время работали совместно.

В ноябре 2017 года тогдашний главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий пытался отстранить Корнета от должности. Несмотря на то, что террориста уволили, он отказался покидать свой пост, продолжил работать как глава "МВД", игнорируя приказы руководства и произведя аресты отдельных его представителей.

В этом же году Плотницкий потерял власть, а на его место был поставлен Пасечник. Корнет в итоге сохранил должность "врио министра внутренних дел".

"И вот эти "путчисты", как их тогда называли в Луганске, в том числе Корнет и Пасечник, стоявший за ними до поры до времени, победили. Плотницкий, по некоторым сообщениям, якобы бежал в Россию... Корнет победил, но через некоторое время почему-то Пасечник, который во время всего этого конфликта молчал и вообще себя никак не показывал, был объявлен так называемым исполняющим обязанности председателя "Луганской народной республики", этой группировки", – объяснял Дихтяренко.

По данным "Донбасс.Реалии", между Пасечником и Корнетом тоже пробежала черная кошка. Например, так называемый министр давно наладил схему похищения фермеров и вымогательства, фактически создал банду, а Пасечник собирал об этом информацию.

Игорь Корнет родился 29 апреля 1973 года в Луганске, в семье военного офицера, поэтому много переезжал вместе со своей семьей.

С 1993-го служил в органах МВД Украины, пока не был уволен в 1999 году с должности милиционера патрульно-постовой службы милиции Жовтневого районного отдела ГУ МВД в Луганской области.

Во время событий 2014 года он сразу же попал в руководствующие эшелоны террористов, был объявлен "заместителем министра внутренних дел", а позже занял и кресло "министра" так называемой "ЛНР".

Корнет находится в розыске по ст.109 ч.1 УК (преступления против основ национальной безопасности Украины). 27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Украина ввели против него санкции.

Напомним, что взрыв в Луганске днем в понедельник, 15 мая, прогремел в барбершопе "Бразерс". Российские медиа сообщали о по меньшей мере трех раненых.

Заявлялось, что это было "покушение" на Корнета. Он доставлен в больницу, некоторые СМИ писали, что террорист в тяжелом состоянии.

Как писал OBOZREVATEL, это не первый взрыв в оккупированном Луганске за 15 мая. Утром там слышали несколько прилетов, а потом видели дым в небе. По предварительным данным, "бавовна" посетила Луганское высшее военное авиационное училище штурманов. Там российские оккупационные войска обустроили одну из своих военных баз.

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