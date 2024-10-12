Патрулирование, засада и такмед: в ВСУ показали подготовку новобранцев датскими инструкторами в Британии. Фото

Украинские военные продолжают проходить обучение в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС. Инструкторы из Дании обучают их патрулированию, устройству засад на врага и тактической медицине.

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Тренировки проходят в Великобритании. Подробности и фото с занятий были обнародованы в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Украинские военные проходят обучение под руководством инструкторов из Дании в Великобритании в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС. На одном из занятий они учатся тактической подготовке, в частности, патрулированию местности и засаде на противника. Кроме того, во время занятий отрабатываются элементы тактической медицины и другие важные навыки", – говорится в сообщении Генштаба.

Военные также показали фото с занятий датских инструкторов с украинскими воинами.

"Дания активно участвует в поддержке Украины через свою приверженность международной безопасности и стабильности. Как член НАТО, Дания имеет опыт в военной подготовке и сотрудничестве с другими странами. Их инструкторы помогают украинским военным повысить уровень подготовки и эффективности в условиях современных вызовов", – отметили в Генштабе.

Там поблагодарили Великобританию, Данию и другие страны-партнеры, приобщенные к участию в операции ИНТЕРФЛЕКС. Ведь знания и навыки, которые западные инструкторы передают украинским воинам, делают украинское войско сильнее.

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили атаку на нефтебазу в Ровеньках на оккупированной части Луганской области. Дроны ГУР поразили этот объект, поскольку он снабжал топливом оккупационные войска.

Также ранее там подтвердили удар по аэродрому в Адыгее, где базировались Су-34 и Су-27, на аэродроме был поражен склад вражеских боеприпасов.