'Пацан долго не думал': 'вагнеровец' с улыбкой на лице рассказал о казни польского добровольца. Видео

Наемник ЧВК "Вагнер" Михаил Антипов рассказал, как вместе с другими представителями террористической группировки казнил захваченного в плен польского добровольца, воевавшего против РФ на стороне Украины. Вспоминая убийство, он не скрывал улыбки на лице.

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Видео с интервью появилось в Telegram. Поляк до последнего надеялся на человечность россиян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Антипов был приговорен в России к 17 годам. Он убил двух человек. Однако с началом российской войны в Украине из колонии попал в ЧВК и вместе с тысячами других помилованных преступников оказался на свободе.

"Вагнеровец" рассказал, что это произошло в ноябре 2022 года. Вместе с другими преступниками они раздели воина до нижнего белья и вели в свой тыл. По его словам, поляк шел впереди, улыбаясь.

На вопрос наемника, почему он так оптимистичен, доброволец ответил, что уверен, что идет в подвал, где его накормят и впоследствии обменяют, ведь это предусмотрено Женевскими конвенциями.

"Пацан (один из наемников – Ред.) долго не думал. Сказал ему: "На колени". И расстрелял в голову. Ну, и мы пошли дальше. Я считаю, для чего их в плен брать? Это же война", – выдал военный преступник РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Илья Михальчук 46 дней провел в плену в ЧВК "Вагнер". Боевики ампутировали ему раненые руки без наложения швов.

С начала широкомасштабной войны десятки тысяч людей в Украине потеряли концовки, чего не было в недавних вооруженных конфликтах на Западе. Так, масштабы ампутаций в Украине достигли уровня Первой мировой войны.

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