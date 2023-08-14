Украинскому военному в плену в ЧВК 'Вагнер' ампутировали раненые руки без наложения швов – The Washington Post

Украинский защитник Илья Михальчук 46 дней провел в плену у ЧВК "Вагнера". Боевики ампутировали ему раненые руки без наложения швов.

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Илью держали в темном подвале, подвергая многочасовым допросам и психологическому насилию. Об этом пишет The Washington Post.

Михальчук попал в плен в феврале 2023 года в районе Бахмута. Наемники "Вагнера" были на расстоянии крика, когда началась засада.

С высоты они обстреляли внизу колонну украинской военной техники. Противотанковая ракета пробила автомобиль Ильи Михальчука, вследствие чего 36-летний мужчина получил ранение обеих рук.

Он выполз из-под горящих обломков, упал на промерзшую землю и, используя свои зубы, затянул жгут на каждой из своих искалеченных рук. Через несколько мгновений боевики приблизились, прострелив ему ноги. Сам Михальчук уже считал, что смерть неминуема, но он попал в плен.

Следующие 46 дней украинский защитник провел в плену в душном и темном подвале. Боевики сняли с него жгуты и заменили их грубыми резиновыми трубками, завязав их такими тугими узлами, что их невозможно было ослабить, вспоминал он.

Михальчук рассказывает, что умолял взявших его в плен ампутировать наиболее пострадавшую правую руку. Левую, по его словам, можно было спасти, но она почернела от некроза, из-за нехватки крови из-за тугих резиновых трубок. "Вагнеровцы" ясно дали понять, что, пока его не допросят, медицинской помощи не будет.

Допросы длились по нескольку часов. В конце концов Михальчука усыпили, а когда он очнулся, обе руки были ампутированы выше локтя. По его словам, люди, проводившие операцию, перевязали его культи, не зашивая их.

Михальчук был освобожден при обмене пленными в апреле нынешнего года. После корректирующих операций в Украине Михальчук был доставлен в США консорциумом благотворительных групп для интенсивной реабилитации.

Сейчас он находится в районе Вашингтона, в специализированном центре, где ему снабжают протезами руки от компании, имеющей большой опыт в лечении американских военнослужащих, потерявших конечности во время войны в Ираке и Афганистане.

Напомним, с начала широкомасштабной войны десятки тысяч человек в Украине лишились конечностей, чего не было в недавних вооруженных конфликтах на Западе. Таким образом масштабы ампутаций в Украине достигли уровня Первой мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская девочка Яна Степаненко, которая во время ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске Донецкой области потеряла обе ноги, прошла протезирование в США. Теперь она снова может уверенно ходить.

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