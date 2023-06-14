'Пауза дает возможность изучить реакцию врага': в ВСУ призывали с пониманием относиться к задержке информации о событиях на фронте

В Вооруженных силах Украины призывали с пониманием относиться к задержке информации о событиях на фронте. Там отметили, что пауза дает возможность изучить реакцию врага и потом воспользоваться этим при наступлении.

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Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Ролик опубликован в Facebook (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Обращаем внимание на уместность задержки некоторой информации с военной оперативно-тактической точки зрения, поскольку пауза позволяет изучить реакцию врага, его вбросы, фейки, манипуляции и оперировать этим с учетом наших интересов. Придерживая те или иные новости, мы не проигрываем в информационном поле, нужно четко понимать, что количество и яркость материалов российских военкоров не означает, что они преобладают", – подчеркнул спикер.

По его словам, за прошедшие сутки на Таврическом направлении бойцы Сил обороны выполнили 1477 огневых задач.

Украинские защитники противостоят штурмам российских оккупационных войск на Авдеевском направлении. На Бердянском направлении войска РФ ведут активную оборону, чтобы нивелировать там наступательные действия ВСУ. Однако защитники Таврического направления уверенно держат оборону и уничтожают противника, который только за прошедшие сутки 20 раз атаковал украинские позиции.

В целом за сутки зафиксировано 559 обстрелов.

Шершень рассказал, что российские оккупанты продолжают штурмовые действия, чтобы захватить Марьинку и окружить Авдеевку.

Силы обороны отбили все вражеские атаки в Марьинке. Кроме того, враг совершил артобстрелы Красногоровки, Георгиевки, Марьинки, Максимилиановки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

А вблизи поселка Очеретоватое в направлении Токмака зафиксировано движение российских транспортных колонн с награбленной бытовой техникой, мебелью и другим имуществом.

Более того, на причалах морского порта Бердянск происходит загрузка судов украденным зерном.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины "денацифицировали" за прошедшие сутки еще 680 российских захватчиков. Так, общая численность "армии 200-х" государства-террориста РФ за период полномасштабного вторжения составила уже 217 330 человек.

Только за один день, 12 июня, на Таврическом направлении потери РФ ранеными и убитыми составляли почти четыре роты. Интенсивные бои в этом направлении продолжаются.

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