Пентагон в шесть раз увеличит производство 155-миллиметровых снарядов из-за войны России в Украине – NYT

Пентагон продолжает оказывать Украине помощь в войне с российским агрессором. Теперь он в шесть раз увеличит производство 155-миллиметровых снарядов.

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Об этом сообщает NYT. В американской армии заявили, что производство 155-миллиметровых снарядов очень необходимы Киеву, поэтому, через два года вырастет до 90 000 в месяц.

Отмечается, что производство боеприпасов будет доведено до уровня времен Корейской войны. На это пойдут миллиарды долларов.

Эти усилия, как отметил источник, которые будут включать расширение заводов и привлечение новых производителей, являются частью "самой агрессивной работы по модернизации почти за 40 лет" оборонно-промышленной базы США.

Известно, что до того, как Россия вторглась в Украину, производство армией США 14 400 неуправляемых снарядов в месяц было достаточным для ведения войны американскими военными. Но необходимость снабжения киевских вооруженных сил побудила руководителей Пентагона утроить производственные цели в сентябре, а затем снова удвоить их в январе, чтобы в конечном итоге они могли производить 90 000 или более снарядов в месяц.

Решение армии расширить свое артиллерийское производство является явно говорит о том, что Соединенные Штаты планируют поддерживать Украину независимо от того, как долго будет продолжаться война.

Министерство обороны будет финансировать новые предприятия по производству артиллерийских боеприпасов, на что ежегодно в течение 15 лет будет уходить 1 миллиард долларов. С августа Конгресс выделил армии на эти цели 1,9 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, США, поставляя боеприпасы и другое вооружение украинской армии, которая борется с полномасштабным вторжением РФ, сотрудничают с Израилем и Южной Кореей. В частности, Вашингтон передает оружие со своих складов в этих странах.

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