Пентагон запустил сайт по контролю американской военной помощи Украине: как он работает

Во вторник, 19 марта, Офис генерального инспектора Пентагона запустил новый веб-сайт Ukraine Oversight. Он предназначен для того, чтобы предоставить американцам больше информации о контроле за американским оружием и оборудованием, которые были предоставлены Украине как военная помощь.

Об этом пишет The Hill. Сайт был запущен в координации с Офисом генерального инспектора Государственного департамента США и Агентством США по международному развитию.

Он появился на фоне того, что республиканцы Конгресса США продолжают задерживать согласование финансирования новой помощи для Украины. Они выражают сомнения относительно того, ведется ли надлежащий учет поставляемого в нашу страну оружия.

Этот веб-сайт предоставляет информацию о работе более 20 надзорных агентств США, которые вместе формируют Межведомственную рабочую группу по надзору за Украиной. Это позволяет гарантировать, что с помощью Украины нет злоупотреблений.

Также на сайте доступны сведения о том, сколько США предоставили Украине помощь с момента вторжения России в страну в 2022 году (сейчас это 113,4 миллиарда долларов) вместе с подробной информацией о надзорных проектах от ведомств, которым поручено предотвращать злоупотребления с оружием.

Кроме того, на этом ресурсе есть контактная информация для уведомления о любых обвинениях в мошенничестве или злоупотреблениях, связанных с помощью США Украине.

"Сайт является удобным единым местом, где люди могут узнать больше о больших усилиях наблюдательного сообщества по контролю за использованием долларов налогоплательщиков для реагирования США в Украине", – сказал генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта Белый дом объявил о выделении Украине экстренной военной помощи на общую сумму 300 миллионов долларов. США не смогут предоставить Украине еще один пакет, отметили в Пентагоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!