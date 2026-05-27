'Перчатка по-украински': военные ВСУ 'подобрали' иностранных добровольцев, которые ждали эвакуации, и растрогали сеть. Видео

В сети набрало популярности видео, на котором украинские военные по дороге на Запорожское направление подобрали группу иностранных добровольцев. Бойцы ВСУ без колебаний согласились взять в машину бразильцев и колумбийцев, которые несколько дней ждали эвакуации после пребывания на передовой.

В комментариях пользователи назвали ролик примером настоящего фронтового братства и поблагодарили иностранцев за поддержку Украины. Видео опубликовали в соцсети Instagram.

Добровольцы обратились к украинским военным с просьбой подвезти их в Запорожье. После короткого разговора бойцы соглашаются взять людей в кузов грузовика, несмотря на тесноту и большое количество снаряжения.

"Колумбийцы?" – спрашивают украинские военные.

"Бразилия, Колумбия", – отвечают в свою очередь добровольцы.

Сначала военные планировали взять трех человек, однако впоследствии решили забрать еще одного иностранца.

"Да пусть залезают", – шутит один из бойцов в видео.

Во время поездки военные и добровольцы шутили и пытались общаться на разных языках. Украинцы предупреждали пассажиров держаться крепче и беречь головы во время движения.

В конце ролика один из военных сказал: "Когда будешь монтировать видео, пиши, кого только не встретишь в степях Украины".

Особое внимание пользователей привлек комментарий одного из иностранных добровольцев под видео. Он пояснил, что его группа несколько дней находилась на фронте и вынуждена была ждать эвакуации после длительного перехода.

"Мы с моей командой очень благодарны вам за то, что вы нам помогли. Мы были 62 дня на фронте, и после того как прошли 16 км, нам пришлось еще ждать еще один или два дня до прибытия эвакуации. Поэтому искренне благодарим вас за помощь!!!", – написал доброволец.

В комментариях также благодарили колумбийских и бразильских бойцов за участие в защите Украины, а украинских военных – за человечность и поддержку побратимов даже в сложных условиях фронта.

