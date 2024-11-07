Передал врагу данные об ВСУ через подругу из чата знакомств: жителя Харьковщины приговорили к 5 годам заключения. Фото

В Харьковской области осужден житель города Дергачи. Он через "подругу" из чата знакомств передавал врагу данные о Вооруженных силах Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. Мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал гражданина виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)", – говорится в сообщении правоохранителей.

Прокуроры доказали, что в мае 2024 безработный житель города Дергачи через чат знакомств начал общаться с "журналисткой", которая якобы рассказывала "всю правду" о полномасштабном вторжении на Харьковщине.

Однако вражеская агентша начала "романтичное общение" с мужем и попросила немного "помочь", а именно передавать места дислокации украинских военных и техники в Дергачах.

Осужденный, погрузившись в интернет-любовь, обходил город и скрыто осуществлял фотофиксацию мест базирования Сил обороны.

Правоохранители разоблачили мужчину в июне 2024 года. Приговора он ждал, находясь под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

Как стало известно 1 ноября, Служба безопасности Украины разоблачила 10 российских агитаторов в четырех регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях. Все они работали на срыве мобилизации и оправдывали вооруженную агрессию РФ. В частности, в Киевской области задержали "политэксперта", который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!