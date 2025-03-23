Переехали в Киев из прифронтового Орехова: появились данные об отце и 5-летней девочке, которых убила Россия, и раненой матери ребенка

Семья, переехавшая из прифронтового Орехова Запорожской области в Киев в поисках безопасности, стала жертвой ночной российской атаки дронами. В собственном доме погибли 5-летняя девочка Николь и ее отец Александр, а мать ребенка получила тяжелые ранения.

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Сейчас женщина борется за жизнь в одной из больниц. Об этом сообщили на платформе поддержки Украины United24.

"В Киеве сегодня российская атака унесла жизни отца Александра и его пятилетней дочери Николь прямо в собственном доме. Семья сбежала из прифронтового города Орехов Запорожской области в поисках безопасности в столице. Мама Николь выжила, но сейчас в больнице борется за ее жизнь", – говорится в сообщении.

Блогер Богдан Беспалов рассказал, что ему написала подписница, которая знакома с семьей. Подруга семьи поделилась, что дети вместе ходили в сад и недавно выступала на праздничном мероприятии.

"Эта семья – наши друзья. Дочь ходила вместе с моим сыном в садик. В четверг вечером они вместе выступали на празднике, а уже сегодня она была убита дроном. Погибла вместе с отцом. Мама осталась жить, но потеряла все. Сейчас в больнице", – сообщила женщина, добавив, что семья переехала из Орехова, чтобы спастись от войны, а она "встретила их здесь".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 марта Россия атаковала дронами гражданскую инфраструктуру по всей Украине. В результате вражеских ударов по Киеву произошли попадания обломков в многоквартирные дома, вспыхнули пожары, три человека погибли, еще десять пострадали. Этой ночью в Голосеевском районе столицы погибли пятилетняя девочка и ее 35-летний отец. По предварительным данным, это произошло вследствие падения обломков БпЛА и последующего возгорания в 4-этажном офисно-складском здании

Пожилая женщина, погибшая из-за ночной атаки России в Киеве, умоляла о помощи перед смертью. Ее не смогли спасти – ни одна служба не могла подъехать к дому, поскольку проезд был заставлен машинами.

В Киевской области зафиксированы падение обломков в нескольких районах. Есть травмированные украинцы и повреждены дома, автомобили, другие гражданские объекты. В Сумской области повреждены нежилые помещения в одной из общин, а также зафиксированы повреждения и в нескольких районах Харьковщины.

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