Перехватчики сбили около 30% всех дронов: в Минобороны подвели итоги двухдневного российского обстрела

Советник министра обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", 14 мая подвел итоги одной из самых масштабных российских атак последнего времени. По его словам, во время обстрела украинские силы обезвредили или сбили 95% беспилотников, а перехватчики ликвидировали около 30% всех БПЛА.

Бескрестнов опубликовал сообщение в своем Telegram-канале после массированной атаки РФ по гражданским городам Украины. Он отметил, что враг пытался перегрузить систему ПВО большим количеством ударных дронов.

"Мы успешно выдержали попытку перегрузить ПВО ударными БПЛА. Более 1500 в сутки. Такого в мире еще не было", – написал он.

Массированный удар

По словам советника министра обороны, значительную часть вражеских беспилотников удалось уничтожить благодаря работе перехватчиков. Он отметил, что их эффективность продолжает расти. Также Бескрестнов поблагодарил военных различных родов войск и добровольческие формирования территориальных общин, которые принимали участие в отражении атаки.

Отдельно он обратил внимание на то, что во время этого удара Россия использовала относительно небольшое количество реактивных "Шахедов" и дронов с системами управления. По его оценке, противник сделал ставку именно на массовое применение обычных ударных БПЛА.

Последствия ударов

Наибольшие разрушения, по словам Бескрестнова, нанесли ракеты, в частности в Киеве. Он сообщил о попадании в жилые дома и на территории гражданских предприятий.

Также советник министра обороны заявил, что российские войска нанесли повторные удары баллистическими ракетами по тем же местам через несколько часов после первых атак. По его словам, таким образом враг пытался атаковать спасателей, которые работали на местах прилетов.

Среди основных целей атаки Бескрестнов назвал объекты критической инфраструктуры, "Укрзализныцю" и логистические объекты. "Ни один материальный ущерб не может сравниться с человеческими жизнями. Это страшная потеря для нас всех", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 13 мая начали масштабную комбинированную воздушную атаку по Украине. На местах прилетов возникли пожары, есть жертвы и раненые. Удар имеет волновой характер и может продолжаться длительное время.

