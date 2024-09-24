'Перекупы' продают авто погибших украинцев в Мариуполе: в сети рассказали о 'схеме'

В Мариуполе перекупщики продают автомобили убитых Россией мариупольцев. Этим занимаются, в частности, выходцы из Бердянска.

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Они вывозят авто из города, давая взятки местной "полиции", а затем продают их по рыночным ценам. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на Сопротивление Приазовья.

"Авто погибших в Мариуполе продают бердянские перекупщики. Об этом сообщает Сопротивление Приазовья. По информации партизан, уцелевшие автомобили вывозят из города, дав "взятки" оккупационной полиции. Затем автомобили перепродают по рыночной цене. Таким образом перекупщики зарабатывают деньги на трагедии людей, а все это покрывают оккупанты", – говорится в сообщении Мариупольского горсовета.

Этот пример – далеко не единственная иллюстрация того, что Россия превратила Мариуполь в город коррупционных схем. В частности, настоящим бизнесом стало для оккупантов и коллаборантов так называемое "восстановление" разрушенного города.

"На так называемых "ремонтах" домов мирных жителей зарабатывают российские подрядчики. Квартиры погибших или уехавших мариупольцев перепродают псевдориелторы или "национализирует государство". Все это под оберткой "восстановления" и "асвобаждения", – отметили в горсовете Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты уже привезли в Мариуполь "беженцев" с Курщины. Сейчас их размещают, в частности, в домах и квартирах, которые отобрали у украинцев под видом "национализации".

"Беженцам" взялись помогать так называемые волонтеры из "ДНР" и путинской партии "Единая Россия".