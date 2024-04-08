Пересидеть войну за кофе не получится: Андрей Коваленко напомнил, что военнообязанные могут выбирать подразделения в Силах обороны. Видео

Военнообязанные граждане, заинтересованные в том, чтобы государство Украина продолжало свое существование, должны быть готовы к тому, что им также придется быть в рядах Сил обороны. Нашей армии нужны резервы – люди, которые могут заменить тех, кто больше трех месяцев находится на передовой, так как потребность в ротациях никуда не исчезла.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Он напомнил, что украинцы могут выбрать себе подразделение, в составе которого будут служить. Это могут быть, в частности, структуры МВД, а также подразделения Госпогранслужбы, которые имеют регулярные ротации каждые три месяца.

"Тем людям, которые думают, что фактически им удастся, будем так говорить, сидя за кофе, просто дальше быть наблюдателями этой войны, и ресурс нашей армии неограничен, следует помнить, что так в реальном мире не бывает. Соответственно, резервы нужны всегда нашей армии", – отметил Коваленко.

Следует также помнить, что страна-агрессор Россия с самого начала полномасштабного вторжения проводит кампанию, направленную на срыв мобилизации в Украине.

Задача российской пропаганды – сделать все, чтобы мобилизация в Украине не была успешной, потому что в таком случае у нас не будет достаточного количества резервов, у украинской армии не будет возможности качественно противостоять врагу.

"Соответственно, это сугубо ставка на наше уничтожение. Враг, его задача – уменьшить процент людей, готовых мобилизоваться. То есть здесь никакого секрета нет, и нужна качественная информационная кампания по мобилизации в Украине. Нужен закон, в конце концов, я думаю, проголосуют все же на этой неделе, надеемся", – добавил руководитель ЦПД.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

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