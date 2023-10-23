Пережила Первую и Вторую мировые войны: оккупанты в Мариуполе снесли дом Мариинской женской гимназии. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики снесли дом Мариинской женской гимназии, построенной в 1894 году. Это историческое здание пережило Первую и Вторую мировые войны.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Отмечается, что российские захватчики продолжают уничтожать нашу историю, культуру и архитектурные памятки.

"Здания, которые были неотъемлемой частью памяти и истории Мариуполя, теперь превратились в груду камней", – отметили в горсовете.

В частности, оккупанты окончательно разрушили здание первой Мариинской женской гимназии, в котором размещалась коллегиум-школа №1. Это здание было построено еще в 1894 году. После второй мировой войны здесь открыли школу, где учились тысячи мариупольских детей. Но в 2022 году россияне разрушили здание – теперь вместо него пустырь.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что действия России вызывают только ярость.

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"Уничтожена история Мариуполя. Ублюдки снесли дом первой Мариинской женской гимназии в Мариуполе. Это не просто история Мариуполя. Это - история всего Востока Украины с большой буквы. Без преувеличений. Чтобы вы, сволочь, в дерьме в своем ординарном безвкусии и архитектуре "Невскому" все. Мечта. Нет слов. Только ярость", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские солдаты продолжают совершать экоцид во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области. Захватчики осушают реку Кальчик и превращают ее в болото.

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