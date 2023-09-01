'Период, чтоб все переосмыслить': Буданов дал прогноз, спустя сколько лет Россия попытается взять реванш в войне

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что через некоторое время после победы Украины в войне Россия захочет взять реванш. Для этого стране-террористке нужно будет восстановиться в военном контексте.

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По прогнозу Буданова, новое нападение РФ на Украину может произойти через 10 лет. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

Руководитель ГУР уточнил, что , возможно, у нас будут другие рычаги влияния, и тогда реванш состоится гораздо позже.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну и заново начать реванш готовить. У нас точно будут 10 лет и если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно, у нас будет гораздо больше, но минимально 10 лет у нас будет", – говорит руководитель ГУР.

Как отмечал Буданов, Российская Федерация планирует отправить на войну против Украины еще 450 тысяч человек. Так в стране-агрессоре пытаются скрыть масштабные потери.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал о серии высадок украинских разведчиков в Крыму в 2016 году. В некоторых из них, по словам Буданова, он сам принимал непосредственное участие.

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