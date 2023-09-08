Первая партия из 10 коалиционных танков Leopard 1 уже в Украине – минобороны Дании

В Украину прибыли первые десять танков Leopard 1, которые совместно предоставили Дания, Германия и Нидерланды. В общей сложности в ближайшие месяцы было обещано поставить 100 таких машин для украинских армии, часть сейчас находится в пути.

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Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщили в минобороны Дании. "Первые 10 танков отправлены в Украину. И на подходе еще больше. Еще 10 танков доставлены с завода", – говорится в заявлении.

Там добавили, что датские войска в Германии обучают украинские силы использованию транспортных средств, передает AFP.

"Я не сомневаюсь, что это поможет им выиграть оборонительную битву, которую они ведут сейчас", – заявил в своем заявлении командующий армией артиллерист Арпе Нильсен.

Как известно, Leopard 1 ранее был основным боевым танком вооруженных сил ФРГ, впервые использован в 1965 году. Впоследствии его заменила модель Leopard 2.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В конце августа Германия обратилась к Греции с предложением передать Украине сто единиц Leopard 1A5, которые сейчас находятся в эксплуатации. Взамен Афины могут получить модернизированную бронетехнику.

– Немецкий концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 у бельгийской OIP Land Systems и намерен модернизировать их. 30 из них будут отправлены в Украину.

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