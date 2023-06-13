Первоначально привлекли 8 самолетов: в Воздушных силах раскрыли детали новой вражеской атаки и назвали главную цель РФ

Ночью российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину ракетами. В общей сложности террористы устроили две волны обстрелов.

Видео дня

Такими атаками путинская армия пытается истощить украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

По его словам, сначала россияне привлекли 8 самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспия, а уже к утру они снова осуществили пуски ракет. Во время этой атаки в небе тогда были замечены 3 бомбардировщика, правда, на этот раз только одна из ракет достигла территории Украины.

"Я бы не сказал, что это изменение тактики. Это очередной удар, очередной террористический акт, который россияне совершают, к сожалению, регулярно", – отметил спикер.

Кроме того, Игнат отметил, что такими атаками россияне хотят истощить нашу ПВО.

Он добавил, что связывает это с тем, что враг на разных участках фронта дозированно использует дешевые дроны-камикадзе, чтобы наша ПВО тратила дорогой боекомплект.

Добавим: этой ночью также было громко в Днепре, в Харькове известно о двух прилетах, а вокруг Киева силы ПВО уничтожили все враждебные цели. По данным Генштаба ВСУ, в эту ночь РФ атаковала Украину 14 крылатыми ракетами Х-101/555 и четырьмя дронами-камикадзе Shahed-136/131. Защитники неба уничтожили 10 ракет и одного "Шахеда". А утром во время повторной воздушной атаки была уничтожена еще одна крылатая ракета РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 19 мая оккупанты попали по частному промышленному предприятию в Кривом Роге. Там вспыхнули несколько зданий, пострадала 64-летняя женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!